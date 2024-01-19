Генпрокурор США: дело о вмешательстве Трампа в выборы требует скорейшего рассмотрения

Меррик Гарленд отметил, что пока рассмотрение этого дела запланировано на март

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Дело о вмешательстве бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентские выборы в 2020 году требует безотлагательного рассмотрения в суде. Такое мнение выразил министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд в интервью телеканалу CNN.

"Спецпрокурор [Джек Смит] сказал в самом начале, что, по его мнению, общественный интерес требует ускоренного рассмотрения дела, с чем я согласен", - отметил он. Гарленд указал, что пока рассмотрение этого дела запланировано на март.

Генпрокурор не согласился с тем, что дело против Трампа было возбуждено по политическим мотивам. "Спецпрокуроры возбуждали дела на основе фактов и закона", - подчеркнул он. Гарленд выразил обеспокоенность тем, что общественность видит связь между решениями судебной власти и политикой, указав, что "необходимо доказать своими действиями" несостоятельность подобных утверждений.

Американский спецпрокурор Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.