ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели на севере Израиля

Сирены сработали в городе Хайфа, сообщает пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила ракету-перехватчик в направлении подозрительной воздушной цели на севере страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба после срабатывания сирен в городе Хайфа.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели была запущена ракета-перехватчик. Сирены прозвучали в результате запуска ракеты-перехватчика", - говорится в сообщении.

"Инцидент исчерпан", - добавили в пресс-службе.