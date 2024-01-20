Spiegel: закупка боеприпасов в ФРГ стопорится

По данным журнала, в 2023 году Минобороны Германии израсходовало на закупку боеприпасов около €845 млн, что примерно на €280 млн меньше, чем планировалось

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Кампания закупок боеприпасов в Германии, видимо, идет с перебоями. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ министерства обороны на запрос депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса.

По его информации, в 2023 году Минобороны Германии израсходовало на закупку боеприпасов около €845 млн, что примерно на €280 млн меньше, чем планировалось. "Это вызывает тревогу, все знают, что нам срочно нужны боеприпасы, но их слишком мало", - отметил Гедехенс. Он обвинил главу оборонного ведомства Бориса Писториуса в нарушении обещаний. "Хотя Писториус хотел сделать тему боеприпасов приоритетной, он почти ничего не добился", - считает депутат.

По его словам, в 2023 году правительство ФРГ потратило на боеприпасы примерно на €40 млн меньше, чем в 2022 году, если исключить аванс за еще не поставленные товары и инфляцию. В министерстве заявляют, что за последние два года произошел "разворот тенденции" в этой области. Ожидается, что в этом году боеприпасов будет закуплено примерно на €3,5 млрд.