В Словакии заявили, что не получили компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29

Министр обороны республики Роберт Калиняк отметил, что прошлое правительство также нанесло ущерб тем, что страна осталась без собственной ракетной защиты и боевой авиации

БРАТИСЛАВА, 20 января. /ТАСС/. Словакия не получила обещанную Евросоюзом и США компенсацию в €700 млн за передачу в апреле 2023 года в дар Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом заявил в пятницу министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

"Прошлое правительство (находившееся у власти до середины осени 2023 года - прим. ТАСС) нанесло [республике ущерб тем], что мы остались без собственной ракетной защиты, без боевой авиации и, наконец, у нас нет и тех обещанных [€]700 млн за МиГи, которые [бывшее] правительство тоже передало Украине. Сомнительно, что вообще что-то поступит в будущем. Мы не знаем", - цитирует Калиняка новостной портал Štandard.

ЕС, по словам министра, подтвердил, что Словакия в 2024 году не получит компенсацию за истребители. Словацкие СМИ в сентябре 2023 года сообщили, что Европейский фонд мира направил республике €82 млн за оказанную ранее Украине помощь, а в скором времени Словакия получит еще €5,5 млн. Затем Братислава, согласно местным СМИ, сможет рассчитывать на компенсацию за переданные истребители МиГ-29.