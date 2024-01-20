Министр ВС Франции выразил сожаление из-за гибели гражданских в конфликте на Украине

В том числе речь о жертвах среди мирных жителей в России, отметил Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей, в том числе в России, из-за наносимых в ходе украинского конфликта ударов.

"Позиция Франции ясна: любые жертвы среди гражданских - это трагедия, включая жертв среди гражданских с российской стороны", - сказал он в эфире телеканала LCI.

При этом он отрицал, что французское оружие используется Украиной для ударов по РФ. По мнению министра, 99,8% украинских ударов приходятся на территории, потерянные Киевом в ходе нынешнего конфликта, которые Франция, однако, считает украинскими. После этого ведущий отметил, что даже 0,2% ударов по территории РФ - это большая политическая ответственность, и спросил, согласен ли министр, что поставляемое Парижем оружие используется для таких ударов.

"Я не думаю, что это справедливо в случае с французским вооружением. Однако я хочу повторить, что любая эскалация достойна осуждения, но за нее в основном несет ответственность Россия", - утверждал Лекорню.

Франция не воюет с Россией

Лекорню анонсировал продолжение военной помощи Украине, подчеркнув, что Париж сосредоточится на четырех направлениях: артиллерия (включая поставки новых САУ и боеприпасов), помощь с ПВО, сотрудничество с украинскими предприятиями в области "технологий и инноваций", а также оказание Украине поддержки с "ударами в глубину" российских позиций. Он отметил важность поражения командных пунктов, логистических цепочек и мест хранения боеприпасов. Для этих целей, в частности, Франция будет поставлять ВСУ по 50 планирующих бомб AASM в месяц.

Вместе с тем министр заверил, что Франция не воюет с Россией. "Мы не находимся в состоянии войны, но Франция помогает стране и ее армии, которая ведет войну, - Украине. И у наших промышленников есть потенциальный клиент, ведущий войну - очевидно, это Украина", - пояснил Лекорню.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о поставках дополнительных ракет большой дальности SCALP Украине. В свою очередь Лекорню заявил о планах направлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц на протяжении всего 2024 года. Также Франция объявила о создании "артиллерийской коалиции" для поставок вооружений и боеприпасов Украине.