Политик заявил о необходимости выхода Франции из НАТО из-за крупных учений

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что альянс стремится "ускорить гонку к третьей мировой войне"

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Франции следует выйти из состава НАТО, которая проведением очередных крупных учений повышает угрозу третьей мировой войны. Такое мнение выразил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X.

"Сумасшедшие из НАТО хотят ускорить гонку к третьей мировой войне", - написал политик. Он считает необходимым для Франции выйти из Североатлантического альянса, чтобы выбраться "из смертельной спирали, которую называют глубинным государством".

По оценке Филиппо, в учениях альянса на следующей неделе примут участие 90 тыс. военнослужащих, 50 кораблей, 80 самолетов и 1 100 боевых машин. Лидер партии согласился с мнением газеты Le Parisien, что маневры являются "ключевым элементом, призванным продемонстрировать России готовность альянса взяться за оружие".

Партия "Патриоты", созданная в феврале 2018 года на основе одноименной ассоциации, намерена проводить курс на выход Франции из Евросоюза.

Как сообщил 18 января на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, крупнейшие за последние десятилетия учения альянса начнутся на следующей неделе. По его словам, в маневрах Steadfast Defender примут участие около 90 тыс. военнослужащих.