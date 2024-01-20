Джонсон считает, что возвращение Трампа может быть тем, в чем нуждается мир

Бывший премьер-министр Великобритании также призывает не демонизировать экс-президента США и не считать его "будущим диктатором"

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир. Такое мнение выразил в еженедельной авторской колонке для газеты Daily Mail экс-глава британского правительства (2019-2022) Борис Джонсон.

"Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру, - пишет Джонсон. - Позвольте мне подчеркнуть, что это ни в коем случае не умаляет достоинств [действующего президента США] Джо Байдена, который сделал много хорошего и является убежденным атлантистом и другом нашей страны. Я также не пытаюсь преуменьшить вопиющую ошибку, которую Трамп совершил 6 января 2021 года, и последовавшие беспорядки на Капитолийском холме".

Джонсон призывает не демонизировать Трампа и не считать его "будущим диктатором", а трезво оценить итоги его президентства. Бывший премьер называет успешной экономическую политику республиканца и напоминает, что именно при нем США передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он также сомневается, что в случае переизбрания президентом Трамп прекратит поддержку Киева.

"Что бы ни говорили сейчас о президенте Трампе, я не верю, что он захочет войти в историю как президент, бросивший на произвол судьбы страну, которой он до этого явно помог отстоять свою свободу", - написал Джонсон, добавив, что "снова сделать Америку великой" не получится, если республиканцы позволят России "полностью унизить Запад" и добиться своих целей на Украине.

Как полагает автор колонки, Трамп "уже наверняка понял, что нельзя заключить никакой сделки" с Москвой, поэтому, став президентом, дал бы Украине "все, что ей нужно для победы".

"Если это так, то есть все основания считать, что при Трампе Запад станет сильнее, а обстановке в мире будет стабильнее. Разве можно на голубом глазу утверждать, что сейчас мир безопаснее, чем он был во время президентства Трампа?" - задал риторический вопрос Джонсон. Он считает, что бывший хозяин Белого дома смог бы остановить конфликт на Украине и не допустил бы разрастания кризиса на Ближнем Востоке, если бы остался на своем посту.

В качестве примера решительных действий Трампа он приводит осуществленные США и их союзниками в 2018 году удары по сирийским аэродромам и ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению Джонсона, сейчас миру необходимо, чтобы во главе США стоял человек, обладающий "готовностью применить силу и абсолютной непредсказуемостью".

Трамп об Украине

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в США смог бы в течение 24 часов добиться завершения конфликта на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. В декабре 2023 года агентcтво Reuters сообщало, что европейские дипломаты и бывшие помощники республиканца считают возможным прекращения американской помощи Киеву в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля прошлого года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.