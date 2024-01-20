Байден: сделка в Сенате по Украине и иммиграции может состояться на следующей неделе

Президент США также отметил, что ясности относительно перспектив достижения согласия по этим вопросам в Палате представителей не имеется

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Пакетные договоренности по иммиграционной проблеме США и помощи Украине могут быть достигнуты в Сенате Конгресса уже на будущей неделе, однако нет ясности относительно перспектив достижения согласия по этим вопросам в Палате представителей. Об этом заявил в пятницу президент Джо Байден.

"Позвольте мне ясно дать понять: моя команда уже в течение недель находится за столом переговоров с двухпартийной группой сенаторов, чтобы договориться о сделке, включающей границу. Так как я считаю, что нам нужны значительные изменения политики на границе, в том числе изменения нашей системы [предоставления] убежища [иностранцам], чтобы гарантировать, что у нас имеются полномочия, позволяющие контролировать границу", - сказал президент, выступая в Белом доме на конференции мэров городов США.

При этом он заверил, что "готов действовать". "<...> Думаю, на следующей неделе мы сумеем что-то выработать, по крайней мере в Сенате. И я надеюсь, что Сенат сможет принять двухпартийный пакет", - отметил американский лидер.

С точки зрения демократа Байдена, "вопрос упирается в спикера [Палаты представителей Конгресса республиканца Майка Джонсона] и республиканцев в Палате представителей". "Готовы ли действовать и они? Будут ли они решать проблему или продолжать использовать этот вопрос как оружие, чтобы набирать политические очки в противостоянии с президентом?" - спросил Байден. "Я готов решать проблему. Действительно готов. [В том числе за счет] масштабных изменений. Говорю искренне", - утверждал хозяин Белого дома.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.