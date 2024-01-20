Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Американский лидер заявил, что радикалы нанесли удар из-за стремления Соединенных Штатов нормализовать отношения Саудовской Аравии и еврейского государства

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремление Соединенных Штатов нормализовать отношения Саудовской Аравии и еврейского государства. Такое мнение высказал в пятницу президент США Джо Байден.

"Я думаю, что одна из причин, по которой хуситы, <...> причина, по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе", - сказал президент, выступая в Белом доме на конференции мэров американских городов.

Он напомнил, что США, Евросоюз и несколько других стран выступили в 2023 году на саммите G20 в Нью-Дели в поддержку проекта создания транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими государствами. По словам Байдена, они "построят железную дорогу от Эр-Рияда до самой Англии, которая будет проходить под водой". "Она будет проходить от Эр-Рияда до Саудовской Аравии, от Иордании до Израиля и так далее", - оговорился президент.

Во время своей речи глава государства допустил еще несколько оговорок. Так, выступая за ужесточение контроля над продажей огнестрельного оружия в США, Байден сказал: "Я люблю людей, которые говорят "кровь свободы". Или, простите, "дерево свободы полито кровью патриотов!" "Что ж, знаете что? Я не видел много патриотов, которые ходят по улицам и следят за тем, чтобы у нас было это оружие. И если вы действительно хотите беспокоиться о правительстве, вам нужен [истребитель] F-16, вам не нужна [штурмовая винтовка] AR-15", - добавил президент.