Microsoft утверждает, что связанные с Россией хакеры взломали учетные записи руководства

В корпорации утверждают, что похищены документы, которые содержали информацию об их группе

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании. Об этом говорится в заявлении компании.

"Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года", - отмечается в заявлении. По данным компании, якобы связанные с Россией хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к "очень небольшому проценту" корпоративных почтовых ящиков представителей руководства компании, а также сотрудников из некоторых отделов, в том числе кибербезопасности. Корпорация утверждает, что хакеры похитили документы, которые содержали информацию об их группе.

Microsoft начала расследование инцидента. Отмечается, что пока нет информации, что злоумышленники могли получить доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения Запада в причастности Москвы к хакерским атакам.