Эксперт заявил о попытках США добиться уступок от Ливана вместо давления на Израиль

Депутат ливанского парламента от блока "Освобождение и развитие" Мухаммед Хаваджа отметил, что в Вашингтоне осознают, что боеспособность "Хезболлах" значительно выше, чем у отрядов палестинского сопротивления в Газе

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Возобновление посреднической миссии США по улаживанию пограничных проблем между Ливаном и Израилем преследует цель продемонстрировать стремление США не допустить дальнейшей военной эскалации в регионе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС депутат ливанского парламента от блока "Освобождение и развитие" Мухаммед Хаваджа, который считается ведущим экспертом по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке.

"Боевые действия на ливано-израильской границе идут более 100 дней, но носят пока ограниченный характер, их продолжение зависит от прекращения израильской агрессии в секторе Газа, - подчеркнул собеседник. - Однако американская сторона вместо оказания давления в этом направлении на еврейское государство добивается односторонних уступок от Ливана".

Он пояснил, что старший советник Госдепартамента Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах, передал 11 января ливанскому правительству ультиматум, который предусматривает отвод бойцов вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" от линии границы на 25-30 км. "Такой шаг американский эмиссар назвал промежуточным вариантом урегулирования с целью деэскалации обстановки, который откроет путь к возвращению эвакуированных жителей в приграничные районы", - указал Хаваджа.

По словам эксперта, в Вашингтоне осознают, что боеспособность "Хезболлах" значительно выше, чем у отрядов палестинского сопротивления в Газе, и исход нового конфликта на юге Ливана может оказаться катастрофическим для Израиля. "Однако после визита Хокстина со стороны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его окружения в адрес Бейрута раздались новые агрессивные угрозы, которые сопровождались интенсивными ударами авиации и артиллерии по ливанской территории", - подчеркнул он.

Как отметил депутат, такой сценарий был ожидаем, подтвердив, что Израиль является той стороной, которая не желает стабилизации обстановки на границе. "Сейчас остается слабая надежда на то, что администрация президента США Джо Байдена все-таки не предоставит Израилю полной свободы действий в Ливане", - сказал он.