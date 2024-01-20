СМИ: Израиль ведет интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала Al Mayadeen, также ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов зафиксировали недалеко от города Калькилия

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордани и вступает в столкновения с силами сопротивления. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта "Тайасир", расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан.

Телеканал также информирует об ожесточенных столкновениях израильских военнослужащих и палестинских бойцов недалеко от города Калькилия.