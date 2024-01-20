Президент Венесуэлы обвинил ультраправую оппозицию в подготовке госпереворота

Николас Мадуро предупредил, что планируется спровоцировать протесты, беспорядки, совершить диверсии в системе электроснабжения и коммунальных служб

КАРАКАС, 20 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил ультраправую оппозицию в терроризме и подготовке государственного переворота в преддверии президентских выборов, запланированных на вторую половину 2024 года.

"Венесуэла вступает в период президентских выборов, и наемная ультраправая оппозиция <…>, паразитическая оппозиция вступает не в избирательный процесс, а в войну, чтобы нанести вред народу <...>. Они готовятся к войне, к террористическим атакам", - заявил в пятницу Мадуро в телефонном обращении к трудящимся штата Боливар.

Президент предупредил, что ультраправая оппозиция готовится предпринять "попытки [государственного] переворота", спровоцировать протесты, беспорядки, совершить диверсии в системе электроснабжения и коммунальных служб. "Мы должны находиться в боевой готовности, как боксер с обеими руками, готовыми к бою", - заявил глава государства и получил полную поддержку собравшихся на многотысячный митинг трудящихся.

В связи с попытками правой оппозиции дестабилизировать обстановку в Венесуэле Мадуро 18 января дал указание ввести в действие план по обеспечению безопасности и поддержанию мира под названием "Боливарианская ярость". Он поручил министру обороны Владимиру Падрино Лопесу "проявлять максимальную бдительность" перед угрозами "внутренней и внешней агрессии".