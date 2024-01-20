Сенатор от Южной Каролины поддержал Трампа на выборах

Тим Скотт считает, что бывший американский лидер способен решить проблему с южной границей США, а также объединить страну

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, поддержал другого претендента - Дональда Трампа.

"Нам нужен президент, который закроет нашу южную границу. Нам нужен президент Дональд Трамп. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен президент Дональд Трамп <...>. Я поддерживаю следующего президента США Дональда Трампа", - сказал Скотт в пятницу во время выступления Трампа перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Как ранее отмечала газета The New York Times, такое решение Скотта пошатнет позиции экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая на первичных выборах (кокусах) республиканцев в штате Айова заняла третье место, получив 19,1% голосов. Издание добавляет, что поддержки от "чрезвычайно популярного среди республиканцев" Скотта также пытались добиться Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис.

Скотт объявил о выходе из предвыборной гонки 12 ноября 2023 года.

Первичные выборы прошли в штате Айова в понедельник. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. Второе место занял Десантис с 21,2% голосов, третье - Хейли с 19,1%. Рамасвами получил 7,7% голосов.