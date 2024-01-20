У резиденции Нетаньяху прошел митинг с участием более 300 человек

Демонстранты требовали от властей Израиля немедленных действий для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, передает газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Толпы демонстрантов собрались вечером в пятницу на митинг возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, требуя немедленных действий правительства для освобождения заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

В акции приняли участие более 300 человек, в том числе десятки членов семей израильтян, взятых в плен радикалами. Протестующие возложили ответственность на Нетаньяху и его правительство за недостаточные усилия для освобождения их близких. "Мы умоляли вас 105 дней, а теперь требуем прекратить убийства заложников", - говорится в заявлении Форума семей заложников, адресованном премьеру.

Израильские власти полагают, что в плену у ХАМАС по-прежнему находятся 132 заложника. При этом Армия обороны Израиля, ссылаясь на новые разведданные и информацию, полученную ее подразделениями, действующими в Газе, считает, что 27 из них могли погибнуть.