NBC: Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США

По данным телекомпании, прекращение помощи "отзовется по всему миру" и повлияет на позицию других союзников

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена предупредили членов Конгресса, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно прогнозу, о котором рассказали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, без дополнительной военной помощи США Украина сможет воевать "только в течение нескольких недель, может, месяцев". Сотрудники администрации также назвали законодателям сроки, когда военные ресурсы Киева истощатся, и оценку ситуации на поле боя.

Как отмечают источники, прекращение помощи "отзовется по всему миру" и повлияет на позицию других союзников, которые могут переосмыслить свои отношения с Вашингтоном.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.