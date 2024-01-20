В Киеве заявили, что интенсивность боев остается высокой, несмотря на зиму

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что Берлин предоставит Киеву оружие в максимальном объеме, включая крылатые ракеты Taurus

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию на линии соприкосновения с российскими силами и заявил, что интенсивность боевых действий не идет на убыль. С таким утверждением он выступил в интервью германской газете Bild.

"Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая", - сказал Подоляк.

Он выразил надежду на то, что Берлин предоставит Киеву оружие в максимальном объеме, включая крылатые ракеты Taurus. "Германия выбрала в качестве приоритета важное для нас направление - противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем. Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме", - сказал он. По его мнению, "ракеты с дальностью действия в 250 км или больше являются на сегодняшний день одним из важнейших решений и могут значительно изменить ситуацию на фронте".

В среду Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали 485 парламентариев, за - 178 (из них 176 - члены фракции ХДС/ ХСС), 3 воздержались. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тысяч военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.