Власти Украины, оценив свои возможности, признали "контрнаступление" успешным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Киев "по-прежнему возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы"

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает контрнаступление ВС страны "довольно успешным" с учетом имевшихся у нее возможностей, в том числе помощи извне. Такую оценку он дал в интервью испанской газете El Mundo.

Украинская сторона объявляла о начале масштабного контрнаступления в июне 2023 года, однако операция не принесла Киеву значимых результатов. В последние недели на Западе и самой Украине неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а ситуация на фронте зашла в тупик.

"Ожидания должны соответствовать возможностям, - заявил Ермак. - А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно".

Ермак добавил, что Киев "по-прежнему возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы".

16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов.