Армия Израиля сообщила об уничтожении в Газе нескольких ракетных установок

Войска также обнаружили в городе Хан-Юнис подземную шахту и взрывные устройства, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа несколько ракетных установок, использовавшихся палестинскими радикалами для обстрелов территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе действий Армии обороны Израиля в северной части сектора Газа были обнаружены несколько пусковых установок, использовавшихся для обстрелов израильской территории. Инженерные войска приняли меры по уничтожению этих установок", - говорится в сообщении.

"В городе Хан-Юнис войска Армии обороны Израиля провели целенаправленный рейд в военном комплексе, успешно обнаружив и нейтрализовав шесть пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску. Кроме того, войска обнаружили в этом районе подземную шахту и взрывные устройства", - добавили в пресс-службе, отметив, что в результате удара с воздуха были уничтожены два вооруженных боевика, которые "представляли угрозу для войск".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.