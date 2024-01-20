Порядка 600 солдат Мьянмы перешли в Индию из-за столкновений с боевиками

Главный министр Мизорама Лалдухома отметил, что такие переходы границы индийских военных были и раньше, их отправляли обратно по воздуху

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Около 600 солдат сухопутных войск Мьянмы пересекли границу Индии после того, как их лагеря захватили боевики "Армии Аракана" (АА) - этнической группировки, действующей в западном штате Ракхайн. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники, они укрылись в пограничном штате Мизорам.

Как указывают источники, власти штата Мизорам обратились к центральному правительству и министру внутренних дел Амиту Шаху, подчеркнув необходимость быстрой репатриации военнослужащих армии Мьянмы.

"Люди бегут из Мьянмы в нашу страну в поисках убежища, и мы помогаем им по гуманитарным соображениям. Солдаты Мьянмы продолжают прибывать в поисках убежища", - сказал журналистам главный министр Мизорама Лалдухома. Он отметил, что такие переходы границы индийских военных были и раньше, их отправляли обратно по воздуху.

В Мьянме активно действуют этнические вооруженные группировки, которые вступают в столкновения с военными. Армия этой страны сместила гражданское правительство 1 февраля 2021 года. Военные заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.