Флориан Филиппо отметил, что альянс стремится к третьей мировой войне

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо не исключает провокаций НАТО против России, поскольку, по его мнению, альянс стремится к третьей мировой войне. Об этом политик написал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Натовцы сейчас действуют свободно, они хотят ее, этой третьей мировой войны. Следующий шаг: вполне возможна провокационная операция под чужим флагом. Нужно соблюдать осторожность", - отметил Филиппо.

Он также указал на ложный характер звучащих на Западе утверждений о том, что "Россия в случае победы на Украине пойдет на страны Балтии, Польшу и Румынию". "Хотя это и огромная ложь, натовцев это не беспокоит. Она позволяет им пугать людей и кормить евроатлантическую военную машину", - подчеркнул политик.

14 декабря 2023 года во время прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что к украинскому конфликту привело безудержное стремление Запада подползти к российским границам и захватить Украину в НАТО.