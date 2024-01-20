Пашинян заявил, что Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий

Премьер-министр Армении отметил, что это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии "Гражданский договор". Выступление премьера опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу. Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой", - отметил он.