СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по общежитию иранских военных советников в Дамаске

По информации Al Hadath, среди советников из Корпуса стражей исламской революции есть один погибший, пятеро ранены

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по одному из общежитий иранских военных советников на западе Дамаска, которое находится поблизости от посольства Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в проиранских шиитских формированиях, воюющих на стороне сирийской армии.

По их сведениям, среди советников из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) есть один погибший, пятеро ранены.

В атаке участвовали три самолета, четырехэтажный дом, где проживали советники, полностью разрушен.

25 декабря в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы погиб генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников КСИР в Сирии.