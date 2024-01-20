На подконтрольной Киеву части Запорожской области были разрушены объекты инфраструктуры

Глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко не уточнил количество объектов и степень разрушений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко.

"Поступили сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале. Количество объектов и степень разрушений не уточняются.

Сейчас в подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлена воздушная тревога. Накануне вечером эти районы находились в красной зоне дважды, в общей сложности около часа.