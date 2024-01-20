Глава разведслужбы спецподразделения КСИР погиб при израильском ударе по Дамаску

По данным Корпуса стражей исламской революции, вместе с генералом Юсефом Омидом Заде погибли еще несколько иранских офицеров

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Ракетные удары были нанесены по одному из особняков в квартале Меззе на западе Дамаска, где проживали иранские военные советники. Вместе с генералом погибли еще несколько иранских офицеров, а также сирийские военные, число которых не приводится.

В свою очередь КСИР подтвердил гибель своих четырех военных советников в результате израильского удара. "Преступный сионистский режим (Израиль - прим. ТАСС) в очередной раз вторгся в сирийскую столицу Дамаск. В результате атаки режима агрессора несколько сирийских военнослужащих и четверо военных советников Исламской Республики Иран были убиты", - говорится в заявлении КСИР, распространенном иранским государственным агентством IRNA.

В атаке участвовали три самолета. Четырехэтажный дом, где проживали советники, полностью разрушен. Особняк, служивший общежитием для иранских офицеров, расположен поблизости от иранского посольства, в этом районе находятся также штаб-квартиры нескольких палестинских организаций.

Ранее представитель палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" опроверг появившуюся в арабских СМИ информацию об убийстве ее лидера Зияда Наххале во время атаки израильских ВВС на Дамаск. Он подчеркнул, что глава этой группировки, которая воюет вместе с движением ХАМАС против израильских войск в секторе Газа, не пострадал при авиаударе.

25 декабря в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы погиб генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников КСИР в Сирии. Он считался одним из соратников генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года при ракетном ударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.