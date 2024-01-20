Посол ОАЭ при ООН призвала США поддержать прекращение огня в Газе

Лана Заки Нусейба также заявила о дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Посол Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейба призвала США поддержать немедленное прекращение огня в Газе и заявила о дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Нам нужно гуманитарное прекращение огня сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней. Риски высоки, война в Газе явно представляет собой открытую рану и дестабилизирует регион", - сообщила Нусейба в интервью агентству Bloomberg. Дипломат добавила, что "США могут сыграть решающую роль в снижении напряженности".

Вмешательство США в целях деэскалации ситуации в Газе может стать примером такого посредничества, если, по словам постпреда ОАЭ, "целью [таких действий] не является усиление экстремистской и террористической активности в <...> регионе".