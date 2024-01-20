Политик Филиппо требует прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что Париж должен навести порядок и "не ввязываться в эту войну"

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает необходимым прекратить пропаганду, побуждающую людей ехать на Украину и воевать там в качестве наемников. Об этом он написал в X (ранее Twitter).

"Франция должна навести порядок и не ввязываться в эту войну, а также прекратить распространять пропаганду, которая побуждает глупых и наивных людей ехать туда и воевать там. Срочно необходим мир", - отметил он.

Накануне французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что Франция как демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева.

Ранее Минобороны России сообщило, что ее вооруженные силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. МИД Франции отказался признать гибель граждан республики в Харькове. В ответ на вопрос ТАСС в ходе брифинга пресс-служба ведомства лишь переадресовала к своему заявлению, сделанному в четверг. В том заявлении, переданном агентствами Reuters и Agence France-Presse, МИД Франции утверждал, что у страны нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще.