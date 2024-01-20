"Демократы во имя Литвы" выступили против всеобщего призыва в армию и налога на оборону

Аргументы против этих инициатив председатель избирательного штаба оппозиционеров Лукас Савицкас не уточнил

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Демократы во имя Литвы", лидером которой является экс-премьер Саулюс Сквернялис, выступает против объявления всеобщего призыва на срочную службу в армии и введения налога на оборону. Об этом сообщил председатель избирательного штаба оппозиционеров Лукас Савицкас.

"Подавляющее большинство членов правления партии высказалось негативно в отношении возвращения всеобщей воинской повинности и введения предлагаемого правящим большинством налога на оборону", - сказал он.

На проходившем в субботу заседании правления высказаться по этим вопросам его членов попросил лидер партии Сквернялис. "Этими рекомендациями председатель будет руководствоваться в дальнейших дискуссиях по данным вопросам", - отметил Савицкас. Аргументы против этих инициатив он не уточнил.

Тема налога на оборону в последнее время активно обсуждается политиками и общественностью Литвы, однако с детальными предложениями по размеру налога и другим его нюансам власти до сих пор не выступили. Премьер Ингрида Шимоните 29 января созывает совещание широкого формата по вопросам финансирования обороны. На него приглашены председатели парламентских политических партий, руководители комитетов Сейма, министры обороны и финансов, представители неправительственных организаций, профсоюзов, предпринимательских кругов.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно, на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Власти также намерены сделать его всеобщим. Так как призывников в Литве гораздо больше, чем позволяют призвать в армию финансовые и инфраструктурные возможности системы Минобороны, новобранцев сейчас отбирают с помощью компьютерной программы по принципу случайности.