ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке

Согласно документу, необходимо, в частности, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект документа, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.

"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру", - говорится во введении к проекту документа.

Как поясняет издание, в плане из 10 пунктов изложен несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Как ожидается, конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел 22 января в Брюсселе. В ходе этой встречи главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.