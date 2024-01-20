Более 60% опрошенных жителей ФРГ считают, что правительство усугубляет раскол в обществе

При этом 18% респондентов отметили, что политика правительства канцлера Олафа Шольца не оказала на это никакого влияния

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Свыше 60% жителей Германии полагают, что политика федерального правительства усугубляет идеологический раскол в обществе. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на опрос, проведенный институтом Insa по заказу объединения малого и среднего бизнеса (MIT), принадлежащего оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Согласно его результатам, 64% респондентов считают, что политика правительства Германии "скорее усилит социальный раскол в стране". При этом 18% ответили, что политика правительства канцлера Олафа Шольца не оказала на это никакого влияния, а 4% думают, что она "скорее уменьшает социальные разногласия".

"Большинство чувствует, что их игнорируют. Политика правящей коалиции подвергает суровому испытанию сплоченность общества", - сказала председатель MIT Гитта Коннеман. Правая партия "Альтернатива для Германии" и ей подобные, по ее мнению, извлекают из этого выгоду.

Социологи выяснили, что в первую очередь правоконсерваторы обвиняют федеральное правительство в расширении разногласий в стране. Такого мнения придерживаются 82% опрошенных. Среди левоцентристов вину правительства видят 56% респондентов.

Опрос проводился с 12 по 15 января. В нем приняли участие 1 002 человека.