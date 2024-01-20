Партия свободы Литвы объявила кандидатом на президентских выборах экс-главу КС Жалимаса

По его словам, в случае избрания он займется вопросами внешней политики

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Бывший председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас будет кандидатом на пост президента республики на майских выборах главы государства от парламентской Партии свободы. Такое решение одобрил съезд политической организации.

"В случае избрания я реально, а не церемониально, займусь вопросами внешней политики. Пора перестать рвать на себе рубаху, конфликтовать между собой, - сказал он журналистам. - Президент отвечает за общую атмосферу в государстве".

Жалимас также будет представлять, согласно решению съезда, Партию свободы Литвы на выборах в Европарламент.

Об участии в выборах главы государства в качестве кандидата на пост уже заявили более 10 претендентов, в том числе действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Выборы состоятся 12 мая текущего года, выборы в Европарламент - 9 июня.