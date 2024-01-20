Партия премьера Словакии поддержит спикера парламента на выборах президента

Петер Пеллегрини 19 января официально объявил, что будет баллотироваться на пост главы республики

БРАТИСЛАВА, 20 января. /ТАСС/. Партия "Направление - социальная демократия", крупнейшая политсила правительственной коалиции Словакии, поддержит спикера Национального совета (парламента) Петера Пеллегрини на выборах президента страны весной. Об этом сообщил премьер республики и лидер "Направления - социальная демократия" Роберт Фицо, выступая по Словацкому телевидению.

"Президиум "Направления - социальной демократии" единогласно принял решение, что на выборах президента партия поддержит спикера парламента Петера Пеллегрини", - сказал Фицо.

Пеллегрини, являющийся также председателем входящей в правительственную коалицию республики партии "Голос - социальная демократия", официально объявил 19 января, что будет баллотироваться в президенты. Он является самым популярным политиком республики. Согласно опросам населения, ему готовы отдать голоса более 40% из 3,5 млн избирателей страны с населением примерно 5,5 млн граждан.

Первый тур президентских выборов состоится 23 марта, второй тур при необходимости пройдет 6 апреля. По оценкам словацких СМИ, 48-летний Пеллегрини может обеспечить себе победу уже в первом туре, набрав более 50% голосов.

О намерении участвовать в выборах президента объявили ранее экс-министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш. На пост главы государства также намерены баллотироваться бывший председатель Верховного суда Штефан Гарабин и вице-спикер парламента, председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Согласно опросам населения, во второй тур, в случае его проведения, вместе с Пеллегрини пройдет только Корчок. Он может заручиться голосами около 35% словаков.

В Словакии выборы президента являются прямыми и всеобщими. Действующий глава государства Зузана Чапутова, чей пятилетний президентский мандат завершается 15 июня 2024 года, не намерена использовать предусмотренную национальной конституцией возможность добиваться переизбрания на второй пятилетний срок. Правительство Словакии выделило МВД республики €16 195 505 для финансирования подготовки и проведения президентских выборов.