СМИ: Фицо передаст Шмыгалю список гуманитарной помощи Словакии Украине

Словацкий премьер отметил, что страна не будет поставлять оружие украинским властям и не поддерживает планы по вступлению в НАТО

БРАТИСЛАВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложит своему украинскому коллеге список гуманитарной помощи, которую Братислава может оказать Киеву. Об этом глава правительства сообщил, выступая по Словацкому телевидению.

"В среду в Ужгороде встречаюсь с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Я несу ему список гуманитарной помощи [Словакии Украине]", - сказал Фицо. Он проинформирует Шмыгаля, что Словакия не будут поставлять оружия Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО. Братислава, по словам премьера, готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Киева в блок может стать "фундаментом Третьей мировой войны", отметил Фицо.

"В случае вступления [Украины] в Евросоюз, так мы их уважаем [эти планы Киева], но они [украинцы] должны выполнять условия [предъявляемые к государствам-кандидатам]", - отметил словацкий премьер. Он также сказал, что "Украина находится под полным контролем и влиянием США". ЕС, по его словам, совершает "большую ошибку", не имея собственной позиции по ситуации в этой стране, а соглашается с американским подходом.

Фицо ожидает, что встреча со Шмыгалем "будет интересной". Украинская сторона, по его словам, не хочет устраивать по ее итогам пресс-конференцию