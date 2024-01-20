Внук де Голля считает, что Франция должна вступить в БРИКС

По его словам, республика "смогла бы также освободиться от подчинения административной машине ЕС"

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Пьер де Голль - внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля (1890-1970) - считает, что республике необходимо вступить в БРИКС.

"Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англо-саксонского финансового рынка", - отметил он в интервью, опубликованном ассоциацией "Франко-российский диалог". "Франция смогла бы также освободиться от подчинения административной машине ЕС, которая пренебрегает интересами европейских стран и стремится растворить национальную самобытность европейцев в тисках брюссельской технократии", - считает Пьер де Голль.

"В великом проекте, который представляет собой БРИКС, Франция могла бы играть подобающую ей роль мировой державы в силу ее исторического наследия", - отметил он. По словам внука экс-президента, это позволило бы Франции "выступать на мировой сцене в качестве международного арбитра в соответствии с предначертаниями генерала Шарля де Голля".

Как считает Пьер де Голль, США "исчерпали себя". "Если они не реформируются, то будут оттеснены на второй план другими центрами мировой политики", - сказал он. "Санкции, которые навязали Соединенные Штаты, обедняют страны Европы, обрекая их на экономический спад, рост цен и проблемы энергоснабжения, - указал внук генерала. - США никогда не могли смириться с тем, что Россия развивается по собственной модели, отличной от западной". Пьер де Голль заметил, что "Россия может обойтись без Европы, но Европа не обойдется без России".

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года полноценную работу в БРИКС под председательством России начали пять новых членов: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Пьер де Голль - один из четырех сыновей адмирала Филиппа де Голля, сына основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля. Окончил Высшую торговую школу в Париже. Экономист и политолог, отметивший в 2023 году 60-летие, являлся советником по стратегии ряда ведущих предприятий Франции.