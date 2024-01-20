Bild: в ФРГ может появиться новая партия "Союз ценностей"

Ее возглавляет экс-руководитель Федерального ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маассен

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Через две недели после того, как была зарегистрирована партия "Союз Сары Вагенкнехт", в ФРГ может появиться новое политическое объединение WerteUnion ("Союз ценностей"). Оно не исключает сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии", пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, WerteUnion, возглавляемый бывшим главой Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, выполняющего функции контрразведки, Хансом-Георгом Маассеном, решил отделиться от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и стать независимой партией. Создание новой политической силы, как уточняет издание, запланировано на февраль в Бад-Годесберге.

Решение было принято на общем собрании WerteUnion в Эрфурте. На нем присутствовали 278 членов, имеющих право голоса, - 95% проголосовали за отделение от ХДС/ХСС.

Поскольку подобным организациям, в отличии от политических партий, позволено проводить собрания непублично, то Маассен не пригласил на мероприятие представителей прессы. Сам он зашел в здание, где проходило собрание, закрыв лицо черной шляпой, чтобы остаться неузнанным. Маассен отметил в Х, что его новая партия будет выступать против "всех форм тоталитаризма и неосоциализма" и "вновь поведет страну вперед".

Создание партии, как указывает газета, уже увеличило число членов WerteUnion с 4 до примерно 6 тыс. человек. Как было объявлено, Маассен теперь, скорее всего, уйдет из ХДС, чтобы положить конец процедуре исключения его из партии, которая продолжается уже год. В сентябре Маассен, вероятно, будет участвовать в выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. При этом он не исключает соглашения с правой партией "Альтернатива для Германии".

По данным опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу Bild, 5% жителей Германии могут себе представить, что проголосуют за WerteUnion. Для сравнения, электоральный потенциал партии "Союз Сары Вагенкнехт" составляет 20%.

Когда Ханс-Георг Маассен занимал пост главы Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, он высказывал жесткую позицию в отношении России. В 2015 году он напрямую обвинял Россию в организации кибератак на серверы Бундестага.