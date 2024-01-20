В НАТО заявили, что учения альянса направлены на сдерживание возможных противников

Как отметил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, это крупнейшие военные учения альянса за последние 30 лет

БУХАРЕСТ, 20 января. /ТАСС/. Предстоящие учения НАТО Steadfast Defender 2024 должны быть поняты как сдерживание возможных противников. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, представляя в городе Плоешть свою книгу "Сражение за Румынию. Мысли румына на верхушке НАТО".

"Это крупнейшие военные учения НАТО за последние 30 лет, с 1988 года, - приводит его слова агентство Agerpres. - В них принимают участие 90 тыс. человек с самым разным оснащением, все союзники, в том числе из Румынии. Я хотел бы, чтобы эти большие учения были поняты как сдерживание возможных противников. Нет лучшей обороны, чем сдерживание, чем показать, что ты сильный и способен быстро и профессионально доставить из Северной Америки в Европу дополнительные силы, а также что весь альянс может мобилизоваться".

"Америка нуждается во всех своих союзниках в Европе и во всем мире, потому что это состязание с Китаем и с Россией, с Ираном, с Северной Кореей будет беспрецедентным, - сказал Джоанэ, комментируя вероятность повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США. - Как мы нуждаемся в американцах, чтобы защитить нашу безопасность, так и американцы нуждаются в своих союзниках в Европе и во всем мире. Я убежден, что будут, вероятно, другие акценты, но не вижу никакого риска".

Говоря о роли Румынии в будущем, Джоанэ отметил, что страну "ждут исторические перемены". "Впервые в истории Румыния больше не будет восточной границей Запада, мы переместимся, по сути, к центру Европы, - полагает он. - И географически, и, надеюсь, политически Румыния будет играть более важную роль в ЕС и других организациях".