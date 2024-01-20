СМИ: при израильском ударе по Дамаску погибли 10 мирных жителей

Как сообщил телеканал Al Hadath, удар нанесли по одному из домов на проспекте Меззе

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли при ударе израильских ВВС по жилому кварталу на западе Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Дамаске. Удар был нанесен по одному из домов на проспекте Меззе, который находится поблизости от посольства Ирана.

Ранее представитель командования ВС Сирии в заявлении, переданном агентством SANA, указал, что "агрессивная акция Израиля была предпринята со стороны оккупированных Голанских высот". "Сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько ракет противника", - отмечалось в тексте. По данным военпреда, в результате израильского нападения погибли и получили ранения несколько мирных жителей, а здание, по которому наносились удары, полностью разрушено.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил, что в результате воздушной атаки Израиля на Дамаск погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде. Вместе с ним погибли еще несколько иранских офицеров, а также сирийских военных, число которых не приводится.

Ранее представитель палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" опроверг появившуюся в арабских СМИ информацию об убийстве ее лидера Зияда Наххале во время атаки израильских ВВС на Дамаск. Он подчеркнул, что глава этой группировки, которая воюет вместе с движением ХАМАС против израильских войск в секторе Газа, не пострадал при авиаударе.

25 декабря в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы погиб генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников КСИР в Сирии. Он считался одним из соратников генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года при ракетном ударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.