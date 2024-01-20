20 января, 16:02
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В США заявили об уничтожении противокорабельной ракеты хуситов

Американские военные нанесли авиаудары по ракете, нацеленной на Аденский залив, рассказали в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. США уничтожили одну противокорабельную ракету йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая была нацелена на Аденский залив. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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"20 января примерно в 04:00 по времени Саны (совпадает с мск - прим. ТАСС) силы Центрального командования США нанесли авиаудары по противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена на Аденский залив (через него следуют транзитом корабли, часть которых атакуют хуситы из-за связи с Израилем - прим. ТАСС) и была готова к запуску", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X.

Как отмечается, силы США "нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны". 

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