Пакет мер по повышению экономической безопасности ЕС представят на следующей неделе

По словам зампреда ЕК Валдиса Домбровскиса, целью предлагаемых мер является недопущение попадания важных для сообщества активов "не в те руки"

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представит анонсированный ранее пакет предложений по повышению экономической безопасности Евросоюза (ЕС) на следующей неделе. Как заявил британской Financial Times (FT) зампред ЕК и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, цель предлагаемых мер - не допустить попадания важных для сообщества активов "не в те руки".

"Сегодняшний геополитический ландшафт предполагает намного больше конфронтации, чем несколько лет или десятилетий назад, поэтому нам необходимо рассмотреть вопрос о том, как защитить наши интересы национальной безопасности", - отметил еврокомиссар, пообещав, что разработанные меры будут избирательными и пропорциональными.

Как указывает FT, речь будет идти об изменениях процедуры проверки инвесторов из-за пределов ЕС, а также о более строгом контроле экспорта важных для сообщества технологий. По словам Домбровскиса, этот процесс должен получить "европейское изменение". Как напоминает издание, ранее США вынудили Нидерланды ввести ограничения на поставки в Китай высокотехнологичного оборудования для производства полупроводниковых микросхем. Кроме того, предлагается обновить введенные в 2020 году правила, обязывающие членов ЕС информировать ЕК о прямых иностранных инвестициях, которые могут создавать угрозу безопасности и общественному порядку.

Как подчеркивается в статье, в Брюсселе считают необходимым, чтобы страны ЕС гораздо теснее координировали свою политику в этой сфере, хотя сейчас большинство решений о мерах экспортного контроля принимают правительства отдельных членов сообщества. Отмечается также, что ЕС хочет снизить технологическую зависимость от Китая, чьи компании пытаются приобретать высокотехнологические производства в Европе.

"Мы, несомненно, сильнее, когда действуем сообща, - сказал Домбровскис. - Тогда мы обладаем достаточным экономическим весом, чтобы быть ключевым игроком на мировой арене, а по одиночке странам-членам намного сложнее этого добиться".

Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, ЕС необходимы скоординированные меры, которые помогут сообществу защищать свои экономические интересы, однако "страны-члены будут крайне внимательно следить, чтобы Еврокомиссия не превысила свои полномочия".