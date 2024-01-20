20 января, 16:26
Палестино-израильский конфликт

Италия заявила, что прекратила поставки оружия Израилю после эскалации вокруг Газы

По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, нет необходимости обсуждать этот вопрос

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Италия прекратила осуществлять поставки оружия Израилю после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

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"После 7 октября мы решили больше не поставлять оружие в Израиль, поэтому нет необходимости обсуждать этот вопрос", - приводит его слова агентство ANSA.

Оно отмечает, что заявление главы МИД прозвучало на фоне призывов со стороны лидера Демократической партии Италии Элли Шлейн не отправлять вооружения еврейскому государству, чтобы не разжигать ближневосточный конфликт. 

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