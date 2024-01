В Праге прошел митинг в поддержку Палестины

Среди митингующих преобладали представители мусульманской общины

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Митинг в поддержку Палестины прошел в Праге. В нем, согласно оценкам представителей СМИ, приняли участие несколько сотен активистов.

Митингующие, среди которых преобладали представители мусульманской общины, собрались на площади Мира. Там они заслушали выступления с требованиями прекратить операцию Израиля против радикальной палестинской организации ХАМАС и увеличить гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Была критика в адрес людей, поддерживающих Израиль.

После завершения митинга его участники проследовали по центру столицы, скандируя лозунги с осуждением операции Израиля в Газе. Раздавался и запрещенный в республике для использования на общественных мероприятиях призыв боевиков ХАМАС "From the River to the Sea Palestine will be free" (От реки до моря Палестина будет свободной). Многие несли палестинские флаги и плакаты с надписями на английском языке "Free Palestine".