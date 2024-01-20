Экс-дипломат США считает, что некоторые страны НАТО могут послать войска на Украину

До фактического пребывания натовских военных на территории страны не дойдет, заявил Мэтью Брайза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Некоторые страны НАТО могут направить свои военные подразделения на территорию Украины, сделав это не под эгидой Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Мэтью Брайза.

"Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства", - сказал Брайза в интервью украинскому телеканалу "Эспресо". Он не назвал страны, которые, по его мнению, могут направить своих военных на Украину.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возможность отправки на Украину военных из других стран не обсуждается. При этом Подоляк добавил, что "хотел бы, чтобы такие сценарии были".

Брайза в 1998-2001 годах был специальным помощником президента и госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии на Каспии, в 2001-2005 годах директором по делам Европы и Евразии Совета национальной безопасности Белого дома, в 2005-2010 годах заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, курировал отношения с закавказскими республиками бывшего СССР.