NBC: американские законодатели теряют доверие к Нетаньяху

Ему политически выгодно продолжать участвовать в конфликте, предположил один из конгрессменов-республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Члены Конгресса США начинают терять доверие к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и тому, как он ведет военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, разочарование политикой Нетаньяху нарастает даже среди произраильских членов Конгресса как в Республиканской, так и в Демократической партии. Некоторые из них полагают, что израильский премьер намеренно затягивает боевые действия в секторе Газа, чтобы дольше оставаться у власти.

"По-настоящему сложно защищать Биньямина или оправдывать его политическую стратегию, - приводит телеканал слова одного из конгрессменов-республиканцев. - Я думаю, ему политически выгодно продолжать участвовать в конфликте, будь то "Хезболлах" или Газа. Любой вид прекращения огня или мирного соглашения, усилия по восстановлению [анклава] <...>, губительны для него политически, я думаю, что он учитывает эти факторы".

В свою очередь один из представителей демократов в Конгрессе назвал Нетаньяху и его политику "катастрофой".

"Хуже всего, что многие из нас опасаются, что Нетаньяху может потенциально затягивать все это, потому что он знает, что как только конфликт закончится, он лишится своей работы. Так что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что такого трусливого политика нынешняя ситуация вполне устраивает. Однако для всех остальных это ужасно", - убежден законодатель-демократ.