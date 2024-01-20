В Израиле считают, что отдельное палестинское государство будет угрозой стране

Оно также станет "наградой за террор", отметил министр энергетики еврейского государства Эли Коэн

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Израильский министр энергетики Эли Коэн, до начала 2024 года занимавший пост главы МИД Израиля, категорически отверг возможность создания полноценного независимого государства для палестинцев. По его мнению, такой шаг станет "наградой за террор" и создаст постоянную угрозу еврейскому государству.

"Создание палестинского государства - это награда за терроризм и опасность для Государства Израиль. Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла", - написал он в X (ранее Twitter).

В 1947 году Генассамблея ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима. Еврейское государство - Израиль - было провозглашено в мае 1948 года, полноценное арабское государство на палестинских территориях до сих пор так и не было создано.