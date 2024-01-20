МИД Абхазии осудил ракетный удар Израиля по жилому дому вблизи посольства в Дамаске

Глава ведомства Инал Ардзинба назвал такие действия идущими вразрез с международным правом и гуманитарными ценностями

СУХУМ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба осудил ракетный удар Израиля по жилому дому в Сирии, назвав такие действия идущими вразрез с международным правом и гуманитарными ценностями. Заявление Ардзинбы опубликовано в Telegram-канале медиацентра МИД Абхазии.

"Сегодня был нанесен ракетный удар по жилому дому в непосредственной близости от посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. Жизнь наших дипломатов, самоотверженно выполняющих свою работу, оказалась под угрозой. Такие действия, идущие в разрез с международным правом и гуманитарными ценностями, разрушают основы международной безопасности и международных отношений. Категорически их осуждаем", - говорится в заявлении главы МИД.

Посол республики в Сирии Мухаммад Али подтвердил, что никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, отметили в медиацентре.

По словам Ардзинбы, "мир и стабильное развитие в Сирийской Арабской Республике выгодны не всем, коллективному Западу нужны хаос и дестабилизация, войны и цветные революции". "Выражаю поддержку нашим союзникам в Сирийской Арабской Республике и надежду на скорейшее восстановление мира в братской Сирии. Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких", - говорится в заявлении.

Сирия признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения в мае 2018 года. В 2020 году в Сирии открылось посольство Абхазии.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что по меньшей мере 10 мирных жителей погибли при ударе израильских ВВС. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил, что в результате атаки погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде. Вместе с ним погибли еще несколько иранских офицеров, а также сирийских военных, число которых не приводится.