В Венесуэле заявили, что страны глобального Юга вместе могут защитить мир

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто подчеркнул, что Движение неприсоединения "должно взять на себя центральную роль в борьбе с теми, кто выступает за вечную войну"

КАРАКАС. 20 января. /ТАСС/. Страны глобального Юга вместе могут защитить право народов на мир. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, а также он передал послание президента южноамериканской страны Николаса Мадуро ХIХ саммиту Движения неприсоединения, который проходит в Кампале.

"На пленарном заседании ХIХ саммита Движения неприсоединения мы передаем братское и боевое послание поддержки президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро. Только вместе страны глобального Юга могут защитить право народов и государств жить в мире", - указал глава МИД Венесуэлы в Х (ранее Twitter).

Министр подчеркнул, что Движение неприсоединения "должно взять на себя центральную роль в борьбе с теми, кто выступает за вечную войну" и пытается остановить "укрепление формирующегося нового многополярного мира".

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.