Глава МИД Франции заявил, что французские наемники не воюют на Украине

Стефан Сежурне назвал подобные утверждения "способом оказывать давление на европейские государства"

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утверждает, что на Украине нет французских наемников.

Отвечая на вопрос газеты Le Parisien, сражаются ли французские наемники на Украине, он заявил "нет". "Наш посол в Москве был вызван в МИД по этому вопросу. Это способ периодически оказывать давление на европейские государства. Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли. За ней последуют и другие, так что не будем позволять себя в это вовлекать", - сказал Сежурне.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон может сделать несколько заявлений относительно помощи Украине во время своего визита в Киев, который запланирован на февраль. Сежурне напомнил, что сам он уже побывал в Киеве. "Через несколько часов после передачи полномочий я был в пути на Украину, чтобы подтвердить нашу долгосрочную поддержку. Это важно, поскольку Россия делает ставку на ослабление и усталость союзников. Я провел содержательную беседу с президентом Зеленским, который рассказал о своих потребностях для продолжения сопротивления", - отметил министр.

По словам Сежурне, "теперь предстоит подготовить ряд заявлений, которые могут быть сделаны во время визита Эмманюэля Макрона в Киев в феврале".

При этом глава французского внешнеполитического ведомства ушел от ответа на вопрос издания, идет ли речь о поставках самолетов. "Как напомнил президент Макрон, Россия не может одержать победу на Украине. Франция всегда поддерживала Киев поставками комплексных средств, помогающих ему обороняться, и мы будем продолжать это делать. Украина может рассчитывать на Францию. Это также важное послание для французов, потому что последствия поражения Украины были бы значительными", - сказал министр.

Ранее Макрон сообщил, что Париж намерен поставить Киеву 40 дополнительных дальнобойных ракет SCALP и "около сотни бомб". Позднее министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что Франция на протяжении всего 2024 года будет поставлять по 50 авиабомб AASM в месяц.

Ситуация с наемниками

В пятницу Себастьен Лекорню заявил, что Франция как демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не имеют связей с французскими военными институтами.

Ранее Минобороны России сообщило, что ее вооруженные силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.