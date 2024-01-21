Источник сообщил о встрече главы МИД Турции и председателя политбюро ХАМАС

По информации турецкого диписточника, стороны обсудили прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа и пути урегулирования.

Об этом ТАСС сообщил турецкий диписточник.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан принял председателя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В ходе встречи обсуждались вопросы скорейшего обеспечения режима прекращения огня в Газе, увеличения гуманитарной помощи, освобождения заложников и вопросы урегулирования на основе [создания] двух государств для достижения прочного мира", - сказал источник.