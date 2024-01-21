Экс-постпред США при ООН усомнилась в психическом здоровье Трампа

Никки Хейли объяснила свое предположение тем, что бывший президент в ходе выступления перед своими сторонниками перепутал ее с экс-спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась, что состояние психического здоровья ее соперника по предвыборной гонке, бывшего президента США Дональда Трампа, позволит тому в случае повторного избрания на этот пост вновь выполнять обязанности главы американской администрации на должном уровне.

"Вчера вечером Трамп на митинге упомянул меня несколько раз, заявив, что я не обеспечила меры безопасности в ходе беспорядков в Капитолии. <...> Меня даже не было в округе Колумбия 6 января [2021 года в день штурма Капитолия], - сказала Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. - Говорят, что он запутался, что он говорил о другом человеке, о Нэнси Пелоси [бывшем спикере Палаты представителей Конгресса США] <...>. Я беспокоюсь - и я не имею в виду ничего уничижительного - что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь [на этом посту] еще одного человека [помимо президента США Джо Байдена] чье ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы".

Ранее некоторые американские СМИ предположили, что в ходе выступления на митинге 77-летний Трамп перепутал Хейли и Пелоси в своей речи.

В феврале 2023 года Хейли предложила обязать политиков в возрасте от 75 лет проходить тестирование на умственную дееспособность.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.