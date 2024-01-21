Al Jazeera: армия Израиля проводит рейд в Хевроне на Западном берегу

По данным телеканала, в направлении этого города движется военная колонна ЦАХАЛ

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил Израиля проводят рейды в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля концентрируются на транспортной развязке в одном из районов города. Кроме того, в его направлении движется израильская военная колонна.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.